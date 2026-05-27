Tromba causa destrozos en Champotón: caen árboles sobre autos y revientan cables de la CFE

Los fuertes vientos derivados de una repentina tromba derribaron árboles de tamaño considerable, generando severas afectaciones en espacios públicos e interiores de viviendas en el puerto de Champotón.

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El primer incidente ocurrió alrededor de las 13:55 horas de este miércoles en la manzana 08, sobre el andador Río de Chumpán del Infonavit Esperanza. Al desplomarse un ejemplar frondoso en la zona de estacionamiento, partió una motocicleta a la mitad, mientras que un automóvil Volkswagen Sedán (conocido popularmente como "Vocho") quedó atrapado y averiado bajo las ramas. Asimismo, la caída provocó el derribo de varios cables de mediana tensión pertenecientes a los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otro árbol cayó dentro de una vivienda en la colonia La Cruz. / Jorge May

Minutos más tarde, las autoridades recibieron el reporte de la caída de otro árbol, ahora en la colonia La Cruz. El desplome ocurrió en el patio interior de una vivienda ubicada sobre la calle 5, entre las calles 2 y 14. Ante el peligro latente y los daños estructurales, la familia afectada solicitó de manera urgente el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De un momento a otro, las condiciones climatológicas cambiaron drásticamente en el puerto de Champotón, donde persisten vientos moderados acompañados de lluvias y actividad eléctrica.

Se espera que en las próximas horas el personal de Protección Civil de Champotón se despliegue por ambos puntos para realizar las labores de desrame, remoción de escombros y habilitar las zonas afectadas.

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JGH