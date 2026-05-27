Vicefiscalía registra 41 denuncias por maltrato animal con pirotecnia

La Vicefiscalía General de Delitos contra los Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado ha recibido del 2025 a la fecha un total de 41 denuncias por maltrato animal relacionadas con el uso de pirotecnia. Los expedientes continúan en la etapa de integración de carpetas de investigación y una vez concluidas las diligencias correspondientes, serán presentados ante un juez de Control para su judicialización y eventual sanción de los responsables.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Campeche, el maltrato o crueldad animal es un delito que se castiga con seis meses a tres años de prisión y multas de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando se ocasionan lesiones que no ponen en riesgo la vida del animal. No obstante, el artículo 383 establece que estas sanciones aumentan hasta en dos terceras partes cuando el maltrato se comete mediante el uso de pirotecnia o armas de fuego, por lo que las penas pueden alcanzar hasta cinco años de cárcel y multas superiores a los 35 mil pesos.

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El titular de la Vicefiscalía, Alexandro Brown Gantús, aseguró que la dependencia mantiene acciones preventivas para reducir estas conductas, consideradas una de las principales causas de daños físicos y emocionales en animales domésticos y de compañía. En ese contexto, significó la reunión con el obispo de Campeche, José Alberto González Juárez, a quien solicitó el respaldo para promover entre los feligreses la eliminación del uso de fuegos artificiales en celebraciones religiosas.

El funcionario explicó que la petición no sólo busca proteger a perros, gatos y otras especies sensibles a las detonaciones, sino también generar conciencia sobre las afectaciones que la pirotecnia provoca en personas con trastorno del espectro autista, adultos mayores y al medio ambiente. Y es que el ruido intenso puede ocasionar crisis de ansiedad, desorientación, lesiones auditivas y reacciones de estrés severo en animales, además de contribuir a la contaminación atmosférica y sonora.

Dijo que el obispo mostró sensibilidad y coincidió en que se trata de un asunto de salud y bienestar, comprometiéndose a difundir mensajes de concientización entre las comunidades parroquiales del Estado.

Finalmente, la Vicefiscalía reiteró que el uso de pirotecnia para causar daño o sufrimiento a los animales constituye una conducta delictiva contemplada en la legislación penal campechana. Por ello, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato y recordó que las investigaciones continúan para que las 41 denuncias registradas puedan avanzar a la etapa penal y, en su caso, derivar en sentencias contra quienes resulten responsables.