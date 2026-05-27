Graduación de agentes de inteligencia fortalece estrategia de seguridad de Sheinbaum; SSPC destaca formación de 429 elementos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó sobre la graduación de la Primera Generación de Agentes de Investigación e Inteligencia, integrada por 429 mujeres y hombres que se incorporarán a las tareas de fortalecimiento de la seguridad pública en el país.

A través de un mensaje difundido en la red social X, las autoridades señalaron que el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación forma parte de los ejes prioritarios de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos nuevos perfiles fueron capacitados para contribuir en labores de análisis, generación de información estratégica y combate a estructuras delictivas.

Inteligencia e investigación, prioridad del Gabinete de Seguridad

En el comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que la preparación de agentes especializados busca ampliar las capacidades operativas y de investigación de las instituciones federales encargadas de la seguridad.

Las autoridades subrayaron que la estrategia contempla una mayor coordinación entre dependencias civiles y militares, particularmente en tareas vinculadas con inteligencia táctica, investigación criminal y procesamiento de información.

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Además, se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina también concluyeron esta especialidad, con el objetivo de fortalecer las labores de inteligencia dentro de ambas instituciones.

Gobierno federal apuesta por profesionalización en seguridad

La administración federal ha insistido en que uno de los componentes centrales de la política de seguridad es la profesionalización de los cuerpos encargados de investigar delitos y desarticular organizaciones criminales.

En ese contexto, la SSPC destacó que la formación de nuevos agentes especializados permitirá mejorar los mecanismos de prevención, investigación y coordinación interinstitucional en distintas regiones del país.

El fortalecimiento de la inteligencia y la investigación es uno de los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta @ClaudiaShein.



Como parte de estas acciones, el Gabinete de Seguridad participó en la graduación de la Primera Generación… pic.twitter.com/HnrsUBfRn3 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 27, 2026

El mensaje difundido por el Gabinete de Seguridad se suma a las acciones que el Gobierno federal ha presentado durante las conferencias matutinas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se han reportado operativos, decomisos y nuevas estrategias enfocadas en reducir la violencia y debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos.

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