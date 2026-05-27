Por esta razón podrías perder tu licencia de conducir en Yucatán en 2026

Conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia prohibida podría costarte mucho más que una multa en 2026 en el estado de Yucatán.

Y es que la Ley de Tránsito y Vialidad contempla sanciones severas que incluyen la suspensión temporal e incluso la cancelación definitiva de la licencia de conducir.

¿Cuándo pueden suspender tu licencia de conducir?

La legislación vigente establece que una persona puede perder temporalmente su licencia si conduce en estado de ebriedad.

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La primera suspensión ocurre cuando el conductor presenta una concentración superior a 0.080 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, o más de 0.40 miligramos por litro de aire espirado.

En estos casos, la sanción consiste en la suspensión de la licencia por un periodo de 18 meses.

Reincidir podría salir más caro

Las consecuencias aumentan si el conductor vuelve a ser detenido bajo los efectos del alcohol o drogas.

Segunda ocasión: suspensión de la licencia por tres años.

Tercera reincidencia: cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Además, conducir bajo el influjo de sustancias ilícitas también puede derivar en sanciones inmediatas, independientemente de si hubo accidente.

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Casos en los que la licencia se cancela definitivamente

La Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán señala que la licencia puede ser cancelada de manera inmediata y permanente si una persona provoca un accidente mientras conduce intoxicada y el hecho deja víctimas con lesiones permanentes o causa la muerte.

Este tipo de sanción aplica tanto para alcohol como para drogas u otras sustancias que alteren las capacidades del conductor.

También puedes perderla por documentos falsos

Otra causa frecuente de cancelación es presentar documentación falsa o alterada durante cualquier trámite relacionado con la licencia de conducir.

El uso de licencias apócrifas, datos manipulados o documentos falsificados puede derivar en la anulación del documento y posibles consecuencias legales.