Banxico reduce pronóstico de crecimiento para México en 2026; advierte desaceleración económica y menor inversión

El Banco de México (Banxico) redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, al pasar de 1.6 a 1.1 por ciento, luego de identificar una actividad económica más débil de lo previsto durante el arranque del año.

La actualización fue presentada en el Informe Trimestral correspondiente al primer trimestre de 2026, donde el banco central explicó que el ajuste responde principalmente al bajo desempeño registrado en distintos indicadores económicos nacionales.

De acuerdo con el organismo autónomo, la desaceleración observada durante los primeros meses del año obligó a revisar las proyecciones macroeconómicas, aunque se mantiene la expectativa de una recuperación moderada en los próximos trimestres.

Banxico prevé mejora gradual durante el resto del año

En el documento, el instituto central señaló que parte del impacto negativo podría compensarse con una mejor dinámica económica durante el segundo y tercer trimestre de 2026, impulsada principalmente por una demanda externa más sólida.

Banxico indicó que el comportamiento de las exportaciones y la actividad industrial vinculada con Estados Unidos podrían ofrecer un respaldo parcial al crecimiento nacional, aunque reconoció que persisten factores de incertidumbre.

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Para 2027, el banco central proyectó una expansión económica de 2.1 por ciento, ligeramente superior al cálculo previo de 2 por ciento.

Consumo privado muestra resistencia, pero inversión sigue débil

El informe detalló que, pese al debilitamiento observado en el consumo privado al inicio del año, se prevé una tendencia positiva gradual en los siguientes meses.

Sin embargo, Banxico advirtió que la inversión continuará enfrentando un entorno complejo, al menos hasta la segunda mitad de 2026, debido a la incertidumbre relacionada con la relación comercial entre México y Estados Unidos.

El banco central también mencionó que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene cautela entre inversionistas y sectores productivos.

Incertidumbre internacional influye en perspectivas económicas

El ajuste de Banxico ocurre en un contexto de volatilidad internacional y de revisión de expectativas económicas para distintos países.

En semanas recientes, diversos actores financieros y empresariales han debatido sobre la fortaleza de la economía mexicana.

Principales previsiones económicas dadas a conocer en el #InformeTrimestralBanxico (enero-marzo 2026).



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Mientras algunas calificadoras han mostrado cautela respecto al desempeño económico, el gobierno federal ha defendido indicadores como el crecimiento del empleo, la reducción de la pobreza laboral y el incremento en la inversión extranjera directa.

La nueva proyección del Banco de México se convierte así en una referencia clave para el comportamiento de los mercados, las decisiones de política monetaria y el desempeño económico del país durante los próximos meses.

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