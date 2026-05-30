Aumentan ‘cuidadores’ sin sueldo en Campeche; alertan por síndrome

En Campeche, alrededor de 1,280 personas desempeñan tareas de cuidado de población en situación de vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas. De este total, más del 80% son mujeres y menos del 20% hombres; sin embargo, arriba del 90% no recibe remuneración por esta labor.

Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Inclusión (Sein) estatal durante la presentación de la Encuesta sobre Experiencias y Condiciones del Cuidado en Campeche 2026. Su titular, Ana Alicia Mex Soberanis, explicó que este instrumento, elaborado en conjunto con la Cooperación Alemana (GIZ), permitió identificar cómo, dónde y quiénes realizan las tareas de cuidado en el Estado, así como las condiciones en que las llevan a cabo.

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De acuerdo con los resultados, el cuidado en Campeche está altamente feminizado, ya que el 83.2% de las personas cuidadoras son mujeres, mientras que el 16.6% son hombres. La mayoría se encuentra entre los 25 y 45 años de edad, etapa en la que suelen coincidir responsabilidades laborales y familiares.

La funcionaria señaló que el cuidado no solo implica realizar tareas, sino también una disponibilidad constante. “El cuidado también es presencia, no solo implica hacer tareas, sino estar disponible todo el tiempo. La supervisión y el acompañamiento constante requiere jornadas extensas”, afirmó.

El estudio detalla que el cuidado ocurre principalmente en el hogar, en viviendas de tres o más integrantes. En el caso del cuidado de personas con discapacidad, las madres concentran casi la mitad de las responsabilidades, con el 49.9%.

Municipio de Campeche concentra más de la mitad de cuidadores

En cuanto a la distribución territorial, más de la mitad de las personas cuidadoras se concentra en el municipio de Campeche, con el 52.7%, seguido por Carmen con el 14.8%, mientras que el resto se distribuye en los demás municipios del estado.

Asimismo, se destacó que el 92% de las personas cuidadoras no recibe ningún ingreso económico por esta labor, y quienes sí obtienen remuneración perciben menos de mil pesos semanales. Ante este panorama, la titular de la Sein adelantó que los resultados de la encuesta servirán para diseñar políticas públicas enfocadas en la protección y reconocimiento de las personas cuidadoras en la entidad.

Síndrome del cuidador

Los cuidadores en su mayoría son familiares de la persona dependiente, especialmente las mujeres. Se caracterizan por no tener una formación específica en ese ámbito, no reciben remuneración económica por el trabajo realizado y no tienen un horario estipulado, pero en cambio dedican la mayor parte de su tiempo a la tarea del cuidado.

Más del 90% de cuidadores trabajan sin remuneración

Sin embargo, entre las personas que asumen esta responsabilidad muchas veces aparece una serie de síntomas que dan lugar al síndrome del “cuidador quemado”.

Síntomas

De acuerdo con estudios especializados, este síndrome se caracteriza por la constante presencia de estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, pérdida de apetito, cefalea, abuso de sustancias nocivas, entre otros.

Estas personas tienen sentimiento de culpa, dejan de lado sus actividades de ocio y diversión, así como a sus amigos, para dedicarse plenamente a la tarea del cuidado; manifiestan también tristeza y tensión ambiental, son incapaces de relajarse y pueden presentar un aislamiento social y sentimiento de soledad.