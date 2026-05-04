Divorcios crecen en Yucatán: ya hay uno por cada tres matrimonios en 2026

Cada tres horas, en algún juzgado o en alguna oficialía del Registro Civil del estado, una pareja yucateca firma el fin de su matrimonio. No es una metáfora: en el 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentó 2 mil 825 divorcios en Yucatán, un promedio de siete u ocho casos por día. Y el 2026 arrancó con aún más fuerza.

Según el Registro Civil, en el primer trimestre de este año se registraron 1,652 divorcios en el estado, frente a los 926 del mismo período de 2025. Eso representa un incremento de 78% en apenas doce meses. Febrero fue el mes más intenso, con 904 trámites, mientras que en enero se contaron 331. Las cifras colocan a Yucatán en una ruta que, si se mantiene, podría superar con holgura el total de todo el año anterior.

Mientras tanto, los matrimonios también se contraen, pero a menor ritmo: en el primer trimestre de 2026 se celebraron 2,052 uniones civiles, cifra inferior a las 2,696 del mismo lapso de 2025. La proporción se estrecha: hoy, por cada tres bodas, hay un divorcio en Yucatán.

Una década de rupturas

La historia estadística del divorcio en Yucatán tiene un antes y un después claramente marcado: 2015. Ese año, los casos saltaron de 1,792 a 2,676, un alza de 49% en un solo ejercicio. Los especialistas atribuyen ese salto en gran medida a la entrada en vigor del divorcio incausado, que eliminó la necesidad de probar ante un juez una causa específica para disolver el matrimonio.

Noticia Destacada Construcción en Yucatán cae 24.8% en 2026: más de 40 mil albañiles afectados

De 2016 a 2019, los divorcios se mantuvieron en un rango de entre 2,300 y 2,564 casos anuales, con leves fluctuaciones. Luego llegó 2020 y con él, la pandemia. Los juzgados cerraron, los trámites se suspendieron, y las cifras se desplomaron a apenas 1,214 casos: la cifra más baja en una década, no por falta de conflictos matrimoniales, sino por falta de acceso a los tribunales.

La represa rompió en 2021. Con el regreso a la actividad judicial, los divorcios se dispararon 133%, llegando a 2,833 casos. Desde entonces, la tendencia no ha cedido: 2,788 en 2022, 2,657 en 2023 y 2,825 en 2024. En una década, el número de divorcios en Yucatán creció 58%.

¿Quiénes se divorcian y dónde?

El perfil del divorciante yucateco desmiente varios lugares comunes. No se trata, como podría suponerse, de parejas jóvenes e impulsivas que se arrepienten a los pocos años de casarse.

Los datos del Inegi para 2024 revelan que el grupo más numeroso de divorcios en Yucatán corresponde a matrimonios con 21 o más años de duración: 899 casos. Le siguen los que se separaron después de uno a cinco años (555 casos) y los que aguantaron entre 10 y 15 años (528 casos).

Por edad, tanto hombres como mujeres que se divorcian se concentran en la franja de los 30 a los 39 años: 990 hombres y 1,013 mujeres en ese rango durante 2024. Sin embargo, el espectro es amplísimo. En Mérida hubo un caso que involucró a un hombre de 91 años y otro de apenas 19. Y en Kanasín, la ruptura más llamativa del año: una pareja que decidió separarse después de 61 años de matrimonio.

Geográficamente, los divorcios se focalizan en las ciudades. Diez municipios concentran el 91.5% de todos los casos estatales, con 2,584 divorcios. Mérida encabeza con 1,575; la siguen Kanasín con 164, Tizimín con 149, Valladolid con 142, Ticul con 136, Umán con 136, Progreso con 80, Motul con 71, Izamal con 69 y Tekax con 62.

Noticia Destacada Grooming en Yucatán: qué es y cómo opera este delito que pone en riesgo a niñas y niños

La mayoría de las parejas que se separan tienen uno o dos hijos: 610 casos con un hijo y 619 con dos. La custodia, en los casos en que aplica, recayó mayoritariamente en el primer divorciante (646 casos) frente al segundo (576). La patria potestad compartida fue la salida más frecuente, con 1,258 casos.

La causal que ya no necesita causas

Una de las transformaciones jurídicas más significativas de la última década en México fue precisamente la popularización del divorcio incausado: la posibilidad de disolver un matrimonio sin tener que probar infidelidad, violencia, abandono ni ningún otro motivo específico. Basta con manifestar la voluntad de no continuar. A nivel nacional, en 2024 este mecanismo representó el 67.2% de todos los divorcios, según el Inegi; el mutuo consentimiento explicó el 31.3% restante.

En Yucatán, en 2024, de los 2,825 divorcios, 1,065 fueron catalogados como incausados y 1,760 se resolvieron por mutuo acuerdo. El 66.1% fue de carácter judicial; el resto, por vía administrativa, modalidad que solo procede cuando los cónyuges no tienen hijos menores y están de acuerdo en todos los términos de la separación.

En el contexto nacional: ni el peor, ni el mejor

Las cifras yucatecas, aunque al alza, se ubican por debajo de la media nacional. El estado ocupa el lugar 19 en tasa de divorcios por cada mil habitantes adultos, con 1.67, frente al promedio nacional de 1.79. Su proporción de divorcios por cada 100 matrimonios (29.7) también está ligeramente por debajo de la media del país (33.3).

El liderazgo nacional en divorcios pertenece a Campeche, con una tasa de 4.89 –casi tres veces la de Yucatán–, seguido de Nuevo León y Tamaulipas. En la península, Quintana Roo ocupa el décimo lugar con 2.20. En el otro extremo, estados como Veracruz (0.91), Chiapas (1.16) y el Estado de México (1.21) registran las tasas más bajas.

A nivel nacional, en 2024 se registraron 161,932 divorcios frente a 486,645 matrimonios: una relación que ha aumentado 11.1 puntos porcentuales entre 2015 y 2024. La tendencia es consistente con la que se observa en Yucatán: más divorcios como proporción de los matrimonios, aunque con variaciones importantes entre entidades.

Lo que los números no dicen

Detrás de cada uno de los 1,652 divorcios registrados en el primer trimestre de 2026 hay historias que las estadísticas no capturan: conversaciones difíciles, noches de silencio, acuerdos sobre quién se queda con los hijos los fines de semana, el reto de partir una vida construida a medias. Los datos muestran tendencias, no personas.

Lo que sí revelan con claridad es que la familia yucateca está cambiando. No necesariamente hacia peor: el divorcio también puede ser una salida de situaciones insostenibles, una segunda oportunidad para quienes no encontraron lo que buscaban.

Lo que resulta innegable es que el modelo tradicional de matrimonio para toda la vida enfrenta en Yucatán, como en el resto del mundo, una transformación de fondo que ningún sermón ni ninguna política pública ha logrado detener.

Cada tres horas, en algún lugar del estado, alguien firma ese papel. Y la vida continúa.