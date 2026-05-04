Fatal accidente en avenida Contadores de Ciudad del Carmen deja un muerto y dos lesionadas

La noche de este domingo se registró un trágico accidente sobre la avenida Contadores, que dejó como saldo un joven sin vida y dos mujeres lesionadas, luego del violento impacto entre dos motocicletas.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el percance ocurrió cuando un joven identificado como Eddie Alberto Morales Méndez, quien viajaba acompañado de Saray Itzel Hernández, se desplazaba a bordo de una motocicleta de alta gama Kawasaki Z900, con placas del estado de Campeche, en dirección de Bodega Aurrerá hacia el parque central.

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Según versiones de testigos, la unidad circulaba a exceso de velocidad. Al llegar a la curva frente al fraccionamiento Mediterráneo, el conductor habría perdido el control debido a la velocidad, impactándose inicialmente contra los barandales de concreto del drenaje pluvial.

Tras el fuerte choque, ambos ocupantes salieron proyectados. Saray Itzel Hernández resultó con múltiples golpes y fracturas expuestas en las piernas, mientras que Eddie Alberto Morales Méndez sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

A consecuencia del impacto, la motocicleta Kawasaki salió proyectada hacia la vialidad, colisionando contra una motocicleta Italika, también con placas de Campeche, cuya conductora resultó lesionada, aunque no de gravedad.

Impacto entre motocicletas deja saldo mortal en Campeche / Israel Lozano

Tras el accidente, ciudadanos que se encontraban en la zona auxiliaron a los heridos, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron elementos de la Policía, peritos, Protección Civil y paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria a las lesionadas y posteriormente las trasladaron a un hospital.

En tanto, el cuerpo del joven quedó sobre el área del drenaje pluvial, siendo cubierto con una sábana negra en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas de este lamentable hecho.