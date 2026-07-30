Marina presenta estrategia para contener el sargazo antes de su arribo a las playas del Caribe Mexicano

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó la estrategia integral para el manejo del sargazo, la cual busca recuperar la funcionalidad turística y ambiental de las playas del Caribe Mexicano mediante una estrategia permanente de contención, recolección y disposición final de la macroalga.

El funcionario explicó que el objetivo principal es cambiar el modelo actual de atención, priorizando la recolección en el mar para evitar que el sargazo llegue a las costas y darle un destino final para aprovecharlo.

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Estrategia contempla cuatro líneas de acción

1 Recolección en aguas abiertas:

Buques sargaceros oceánicos, con barrera dinámica con dos remolcadores

Barreras dinámicas, remolcadas para confinar el sargazo en aguas someras de fácil recolección

Recolección en aguas someras:

Barreras costeras de contención

Barreras dinámicas costeras

Sargaceras costeras

3 Recolección en playas con mejores prácticas ambientales:

Grupos de recolección

Empleo de sargaceras anfibias

Empleo de maquinaria

4 Disposición final del sargazo

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Recolección en altamar y aguas someras

Como parte de la estrategia en aguas abiertas, la Secretaría de Marina utilizará buques sargaceros oceánicos apoyados con barreras dinámicas remolcadas por dos remolcadores, con el propósito de concentrar el sargazo y facilitar su recolección en altamar.

En las aguas someras se instalarán barreras costeras de contención para impedir el avance de la macroalga hacia la costa. Además, se utilizarán barreras dinámicas costeras para recuperar el sargazo que logre superar las estructuras fijas y sargaceras costeras para retirarlo antes de que llegue a las playas.

La estrategia será reforzada mediante una inversión superior a 2 mil millones de pesos, dividida en dos etapas.

La primera contempla una inversión de 768.7 millones de pesos para incrementar la capacidad de recolección en el mar hasta mil 870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadores, seis sargaceras costeras, más barreras dinámicas y la instalación de aproximadamente 50 kilómetros de barreras de contención costera en zonas como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.