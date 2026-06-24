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Campeche / Sucesos

Ejecutan a joven en colonia Renovación III Sección, Ciudad del Carmen

Un joven de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos en la colonia Renovación III Sección de Campeche, generando fuerte movilización de autoridades.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

2 min

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Fiscalía investiga homicidio con más de cinco impactos de bala
Fiscalía investiga homicidio con más de cinco impactos de bala

La tarde de este miércoles, un hombre de entre 25 y 30 años de edad perdió la vida de manera violenta tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en calles de la colonia Renovación III Sección, generando una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

Los hechos se registraron sobre la avenida Abasolo, esquina con avenida Contadores, frente al Jardín Botánico de dicho sector. De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima era perseguida por varios individuos cuando intentó escapar corriendo por la vialidad.

Durante la persecución, los agresores accionaron armas de fuego en repetidas ocasiones contra el joven, quien recibió más de cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Tras ser alcanzado, cayó boca abajo sobre el pavimento, gravemente herido.

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Los estruendos de las detonaciones alarmaron a los habitantes, quienes salieron de sus viviendas y encontraron al masculino tendido, rodeado de un charco de sangre y varios casquillos percutidos.

De inmediato se reportó la situación al número de emergencias, por lo que acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva y posteriormente paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de las autoridades ministeriales. Personal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado procesó la escena del crimen, levantando indicios balísticos y recabando testimonios.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y su identificación oficial.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, sin descartar relación con actividades de narcomenudeo en la zona.

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