Preocupación en Infonavit Nueva Esperanza, Champotón por conducta de vecino

Algunos vecinos del andador Río Candelaria en el Infonavit Nueva Esperanza, en Champotón, externaron su preocupación ante una persona que mantiene este espacio, generando malos olores, además de que presuntamente maltrata a sus perros.

Ana del Carmen Valenzuela estimó que el problema lleva entre cuatro y cinco años, explicando que el parque del andador lo ha convertido en su bodega, donde prevalecen los malos olores: “Ahí tiene tirado colchones viejos, tira sus plásticos, se la pasa toda la madrugada soldando”, destacó.

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Del presunto maltrato animal, comentó: “Todo mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Lloran los perros. Lo han venido a ver pero él dice que los tiene bien alimentados”.

Señaló que la situación escala a otro nivel ante su mala conducta al faltarle al respeto a las mujeres: “Les enseña sus partes. Varios vecinos lo saben. Sale con su short roto para que lo vean”.

Otra vecina, que declinó proporcionar su nombre pero autorizó el uso de su declaración documentada, añadió: “Les pega a sus perros. Los maltrata y los usa como si fueran sus mujeres. Muchos lo han visto pero siempre nos han pedido pruebas”, concluyó.