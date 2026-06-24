¿Lloverá menos en Campeche? La canícula está por comenzar y así afectará al estado

En Campeche, uno de los estados donde históricamente este fenómeno suele sentirse con mayor intensidad, la canícula se caracteriza por una reducción temporal de las lluvias en plena temporada húmeda, acompañada de temperaturas elevadas y una mayor sensación de bochorno debido a la humedad característica de la región.

Especialistas explican que la canícula ocurre cuando ciertos patrones atmosféricos limitan la formación de nubosidad y reducen las precipitaciones, permitiendo que la radiación solar impacte con mayor fuerza sobre la superficie terrestre. Como resultado, aumentan las temperaturas y disminuyen las posibilidades de lluvia durante varias semanas.

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Aunque durante los próximos días aún podrían registrarse chubascos y tormentas aisladas en territorio campechano, esto no significa que el calor vaya a ceder. Por el contrario, la combinación de humedad y altas temperaturas puede generar sensaciones térmicas superiores a las registradas por los termómetros, elevando el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afectaciones a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Además del impacto en la salud, la canícula puede afectar actividades agrícolas y ganaderas debido a la disminución de lluvias y al aumento de la evaporación de cuerpos de agua y suelos.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas y seguir los reportes meteorológicos oficiales.

Así, mientras los campechanos esperan que las lluvias refresquen el ambiente, la cuenta regresiva para la llegada de la canícula ya comenzó, y con ella uno de los periodos más sofocantes del año.