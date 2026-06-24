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En Cuauhtémoc Cárdenas, Champotón exigen solución definitiva a drenaje pluvial

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas denunciaron que un registro de drenaje pluvial en la calle 43 sigue provocando accidentes, pese a medidas provisionales implementadas por el Ayuntamiento.

Por Jorge May

24 de jun de 2026

1 min

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Tubería provisional no evita percances en colonia de Champotón
Tubería provisional no evita percances en colonia de Champotón

Ante los recurrentes accidentes, moradores de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas pidieron una solución definitiva a una obra relacionada con la instalación de tuberías perteneciente a un drenaje pluvial, ubicado en la esquina de la calle 43.

Tras un recorrido por este sector, se constató que dicho registro amaneció parcialmente con cúmulo de material, una rama, así como una cinta restrictiva a modo de preventivo.

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Ángel Miguel Morales explicó que, como medida temporal, personal del Ayuntamiento instaló una tubería provisional, pero faltó colocar una base resistente para evitar accidentes. “Una opción provisional fue que la gente del municipio instaló una tubería provisional que va desde esta calle 43 hacia un terreno baldío”, señaló.

Indicó que, aunque la medida ha disminuido medianamente la acumulación de descargas pluviales, los accidentes están a la orden del día debido a que el registro no está visible. “Ayer un volquete se fue al hueco y otros carros han estado a punto de sufrir percances”, añadió.

Otro vecino, Gloria Flores Aké, comentó: “Es lo de siempre, le ponen una tapa de cemento. Ya son como cuatro veces que lo hacen. Pasa lo mismo siempre. Doblan los carros pesados y lo rompen. Sigue la misma situación”, concluyó.

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