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Motociclista lesionado tras atropellar a hombre alcoholizado en Campeche

Un motociclista resultó gravemente lesionado con fractura expuesta tras atropellar a un hombre en estado de ebriedad que se atravesó en la avenida Coloso, rumbo a la Central de Abasto.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de jun de 2026

1 min

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Accidente en avenida Coloso deja herido grave y moviliza autoridades
Accidente en avenida Coloso deja herido grave y moviliza autoridades

Un motociclista que circulaba con preferencia sobre la avenida Coloso, con dirección a la Central de Abasto, resultó gravemente lesionado luego de atropellar a un hombre en aparente estado de ebriedad que se atravesó de manera intempestiva en su trayectoria.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la motocicleta avanzaba sobre la mencionada avenida, donde el sujeto alcoholizado invadió el paso, provocando que fuera impactado. Por la fuerza de la colisión, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con una fractura expuesta en una de sus extremidades superiores.

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para abanderar la zona, así como agentes de la Policía Estatal y dos ambulancias del sector salud.

Los paramédicos trasladaron al motociclista a un hospital para recibir atención especializada, mientras que el indigente fue estabilizado en el sitio. El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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