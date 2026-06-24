Motociclista lesionado tras atropellar a hombre alcoholizado en Campeche

Un motociclista que circulaba con preferencia sobre la avenida Coloso, con dirección a la Central de Abasto, resultó gravemente lesionado luego de atropellar a un hombre en aparente estado de ebriedad que se atravesó de manera intempestiva en su trayectoria.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la motocicleta avanzaba sobre la mencionada avenida, donde el sujeto alcoholizado invadió el paso, provocando que fuera impactado. Por la fuerza de la colisión, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con una fractura expuesta en una de sus extremidades superiores.

Noticia Destacada ¿Lloverá menos en Campeche? La canícula está por comenzar y así afectará al estado

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para abanderar la zona, así como agentes de la Policía Estatal y dos ambulancias del sector salud.

Los paramédicos trasladaron al motociclista a un hospital para recibir atención especializada, mientras que el indigente fue estabilizado en el sitio. El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.