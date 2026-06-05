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Campeche / Sucesos

Automóvil cierra el paso a motociclista y provoca accidente en Campeche

Una motociclista resultó lesionada tras chocar contra un automóvil en la unidad habitacional Quinta Hermosa. Fue atendida por paramédicos y no requirió hospitalización.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de jun de 2026

1 min

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Automóvil cierra el paso y provoca accidente en Guadalupe Victoria
Automóvil cierra el paso y provoca accidente en Guadalupe Victoria

Una motociclista resultó lesionada luego de verse involucrada en un hecho de tránsito registrado en la unidad habitacional Quinta Hermosa.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motoneta circulaba sobre la avenida Guadalupe Victoria y, al llegar al cruce de la Porfirio Díaz, se impactó contra el costado de un automóvil cuyo conductor le cerró el paso.

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Tras el fuerte choque, la guiadora cayó sobre la cinta asfáltica y presentó diversas lesiones, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos del sector salud, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, donde ambos conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños a través de sus respectivas aseguradoras.

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