Motociclista lesionado en choque con camioneta en periférico de Campeche

Con una posible fractura en uno de los brazos terminó un motociclista luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado sobre el periférico Pablo García y Montilla.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta intentó incorporarse a la circulación y se atravesó al paso del motociclista, quien se desplazaba a exceso de velocidad y no pudo evitar el impacto contra el costado de la unidad, quedando lesionado sobre la cinta asfáltica.

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Paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, elementos policiacos realizaron el abanderamiento de la zona mientras se efectuaban las labores de auxilio, y el caso fue turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.