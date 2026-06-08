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Detienen a motociclista con vehículo robado en Salsipuedes, Escárcega

Vecinos de Salsipuedes presenciaron la detención de un motociclista que intentó huir de la policía. La unidad tenía reporte de robo y fue asegurada junto con el detenido.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

8 de jun de 2026

1 min

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SPSC asegura motocicleta con reporte de robo en operativo nocturno
SPSC asegura motocicleta con reporte de robo en operativo nocturno / Joaquín Guevara

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en la noche lograron detener a Víctor B.G., con domicilio en la colonia rural La Chiquita, cuando realizaban un recorrido por la calle 31 por 34 de la colonia Salsipuedes, al conducir una motocicleta con reporte de robo. Fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, para los trámites correspondientes.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 22:00 horas, cuando elementos de la SPSC circulaban sobre la calle 31 por 34 de la colonia Salsipuedes, cerca de la estación del Tren Maya, y visualizaron a un hombre que conducía una motocicleta, que al verlos intentó darse a la fuga.

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De manera rápida, los elementos policiacos le dieron alcance y al pedirle los documentos no portaba ninguna identificación. Al revisar los datos de la motocicleta en Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo.

El motociclista fue detenido y junto con la unidad fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional del Estado, quedando a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.