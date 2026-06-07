Calor y lluvias se mantendrán firmes sobre la mayor parte del Estado de Campeche

Para este inicio de semana, en el Estado de Campeche se esperan temperaturas desde calurosas a muy calurosas con alcance máximo de hasta 38 grados durante el día y 24 como punto mínimo por la noche, esto sumado con cielo medio nublado y lluvias desde ligeras a moderadas dispersas no superiores a los 25 milímetros de altura, especialmente en los municipios de las regiones Sur y Suroeste de la entidad.

Lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), es debido al ingreso de aire húmedo proveniente desde el Mar Caribe hacia la Península de Yucatán combinada junto con la influencia de una Onda Tropical ubicada sobre el Suroeste de la misma región y con un canal de baja presión extendido desde el Sur del Golfo de México.

Noticia Destacada Sin agua la cabecera municipal de Hecelchakán en Campeche por incompetencia

Asimismo, se esperan vientos de componente del Este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros de intensidad, sobre todo por las áreas costeras y de potencial activo de lluvia, mismas que se verán favorecidas por la presencia de una vaguada inducida sobre la Sonda de Campeche, asociada a un canal de baja presión extendido por el Sureste del país.

De manera general, durante el transcurso del día se prevé cielo de medio nublado a nublado, con ambiente cálido por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en el Suroeste de Campeche, mientras que, por la tarde, el ambiente se tornará medio caluroso con posibles lluvias e intervalos de chubascos que podrían verse acompañados con descargas eléctricas sobre la región.