Mujer es detenida tras presuntamente conducir ebria, chocar vehículos y protagonizar escándalo en la colonia Guadalupe

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron a un domicilio de la colonia Guadalupe para realizar el aseguramiento de una mujer adulta que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y que, momentos antes, habría provocado daños a vehículos estacionados mientras se dirigía a su vivienda.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 19, entre 35-A y 35-B, donde vecinos reportaron la presencia de una conductora que circulaba de manera errática a bordo de un automóvil particular Dodge Attitude color rojo, con placas de circulación DHZ-640-C del estado de Campeche.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer habría impactado al menos dos vehículos estacionados en calles cercanas antes de llegar a su domicilio. Tras recibir los reportes ciudadanos, agentes preventivos se trasladaron hasta la vivienda señalada para tomar conocimiento de lo ocurrido y proceder conforme a la ley.

Al arribar, los oficiales dialogaron con la conductora, quien presuntamente se encontraba en evidente estado inconveniente. Debido a la situación, fue necesaria la intervención de elementos femeninos de la corporación para llevar a cabo su aseguramiento y posterior traslado ante las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica y las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados.

La mujer habría impactado al menos dos vehículos estacionados. / Por Esto.

Durante la intervención policial, la mujer protagonizó una conducta escandalosa al exterior de su domicilio, ya que, según testigos, se bajó las prendas inferiores y realizó sus necesidades fisiológicas en la fachada de la vivienda, situación que llamó la atención de vecinos y curiosos que se congregaron en el lugar.

Por su parte, el vehículo involucrado fue asegurado y trasladado al corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se cuantifican los daños ocasionados a terceros.

La mujer fue detenida por los Elementos de la Dirección de Seguridad Pública. / Por Esto.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que esta práctica pone en riesgo la integridad de conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.

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