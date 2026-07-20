Motociclista lesionado tras choque en malecón de Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado sobre el malecón, donde fue impactado por una camioneta conducida por una mujer de la tercera edad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, entre el cruce con la avenida Joaquín Clausel, cuando el conductor de la motocicleta disminuyó la velocidad para respetar el paso peatonal.

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En ese momento fue embestido por la camioneta, cuyo impacto provocó que la motocicleta terminara debajo de la unidad. Rápidamente al sitio acudieron paramédicos del sector salud y elementos de la Policía Estatal, quienes brindaron atención al motociclista y lograron estabilizarlo.

La víctima presentó golpes en la extremidad inferior derecha, sin que fuera necesario su traslado de emergencia, mientras las autoridades realizaron el peritaje para el deslinde de responsabilidades.