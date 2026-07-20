Reportan desaparición de dos personas en Campeche; una menor fue vista por última vez en Lerma

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó dos fichas de búsqueda para localizar a una adolescente de 16 años y a un hombre de 41 años, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos distintos, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

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De acuerdo con las publicaciones difundidas por la dependencia en sus redes sociales, una de las personas buscadas es Sandra Noemí Chi Paat, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 19 de julio, alrededor de las 7:20 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia San Antonio, en Lerma, municipio de Campeche.

Al momento de su desaparición vestía un vestido largo color azul cielo con flores de colores. Como señas particulares, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, es de complexión gruesa, tez morena clara, rostro ovalado, ojos cafés oscuros y cabello negro, lacio y largo hasta media espalda.

La segunda ficha corresponde a José Ángel Manrrero Peña, de 41 años, de quien sus familiares perdieron contacto desde el 5 de junio del presente año, luego de una llamada telefónica. Desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía informó que el hombre mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y ojos cafés. Como seña particular, tiene un tatuaje de aproximadamente 15 centímetros con la palabra "Jade" en color negro en el brazo izquierdo.

La FGECAM exhortó a la población a colaborar con cualquier información que contribuya a localizar a ambas personas. Para ello, puso a disposición el número telefónico (981) 811-9400, donde podrán recibirse reportes de manera confidencial.

JGH