Operativo sorpresa en la Costera de Campeche deja cinco conductores detenidos y dos taxis asegurados

Un operativo de alcoholimetría se llevó a cabo sobre la avenida costera, a la altura del área de Palmas, donde participaron elementos de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche y personal de la Comisión de Derechos Humanos.

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Durante el operativo fueron revisados cerca de 50 vehículos, de los cuales cinco conductores dieron positivo a la prueba de alcoholimetría, por lo que fueron privados de su libertad y trasladados al juzgado cívico, donde se determinará su situación administrativa.

Además, dos taxis fueron detenidos debido a que sus conductores presentaban irregularidades relacionadas con la licencia de conducir y las placas vencidas.

JGH