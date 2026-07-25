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Operativo sorpresa en la Costera de Campeche deja cinco conductores detenidos y dos taxis asegurados

Cinco conductores fueron detenidos tras dar positivo en un operativo de alcoholimetría en la avenida Costera de Campeche. Además, dos taxis fueron asegurados por irregularidades.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jul de 2026

1 min

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Se realizó un operativo de alcoholimetría en la avenida Costera de Campeche.
Se realizó un operativo de alcoholimetría en la avenida Costera de Campeche. / Dismar Herrera

Un operativo de alcoholimetría se llevó a cabo sobre la avenida costera, a la altura del área de Palmas, donde participaron elementos de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche y personal de la Comisión de Derechos Humanos.

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Durante el operativo fueron revisados cerca de 50 vehículos, de los cuales cinco conductores dieron positivo a la prueba de alcoholimetría, por lo que fueron privados de su libertad y trasladados al juzgado cívico, donde se determinará su situación administrativa.

Además, dos taxis fueron detenidos debido a que sus conductores presentaban irregularidades relacionadas con la licencia de conducir y las placas vencidas.

JGH