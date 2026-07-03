Graduaciones disparan ventas de regalos y arreglos personalizados en Campeche

La temporada de graduaciones se ha convertido en un impulso para emprendedores dedicados a la elaboración de regalos y arreglos personalizados en Campeche. Este año, algunos negocios reportan un incremento de hasta 100 % en sus ventas, favorecidos por un periodo de ceremonias que se extendió durante dos semanas, el doble que en 2025.

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Alejandro Interián, dedicado a la elaboración de artículos personalizados, explicó que la mayor duración de las graduaciones permitió mantener una demanda constante. “Este año ha estado un poquito más cargada la temporada, más que nada porque las graduaciones fueron durante 15 días, mientras que el año pasado solamente duraron una semana”, comentó.

Entre los productos más solicitados destacan los termos grabados con láser, con precios desde 160 pesos, así como cajas decorativas personalizadas que van de 200 a 950 pesos, dependiendo del diseño y accesorios. El artículo favorito de los clientes es una caja de 15 x 15 cm decorada con moño, globo burbuja personalizado, colores metálicos y frase especial, cuyo costo es de 225 pesos.

De acuerdo con el emprendedor, la personalización continúa siendo el principal atractivo para quienes buscan sorprender a los nuevos graduados con un detalle único