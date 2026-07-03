Joven de Hopelchén se convierte en el primer especialista en Enfermería Cardiovascular de Campeche

Lo que comenzó como el sueño de un niño en Hopelchén terminó convirtiéndose en un hecho histórico para Campeche. A sus 27 años, Alejandro de Jesús González Gómez se convirtió en el primer profesional del estado en obtener el grado de Especialista en Enfermería Cardiovascular, tras aprobar su examen de titulación en la UNAM, institución donde siempre anheló estudiar.

El pasado 29 de junio, Alejandro presentó y defendió con éxito el estudio de caso “Adulto con Doble Lesión Valvular Aórtica”, con el que obtuvo el voto aprobatorio de un sínodo de especialistas en Enfermería Cardiovascular y su asesora académica.

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Egresado de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el joven chenero marca un precedente para la profesión en la entidad, siendo el primer campechano con este grado académico. Más allá del reconocimiento, considera que su mayor triunfo fue cumplir la meta de infancia: estudiar en la UNAM y demostrar que el origen no determina el destino.

Su historia está marcada por el esfuerzo familiar. Hijo de un trabajador y una enfermera, ambos de familias campesinas, creció con el ejemplo de la cultura del trabajo y el sacrificio. Fue su madre quien despertó en él la vocación por la enfermería. Aunque sus padres no pudieron viajar a la Ciudad de México, lo acompañaron mediante videollamada durante la defensa de su examen.

Alejandro cursó sus estudios básicos en Hopelchén, se formó como técnico en Enfermería en el CECyTEC Plantel Hopelchén, y posteriormente continuó su preparación universitaria y de posgrado. Hoy, su historia es motivo de orgullo para la comunidad chenera y para Campeche, al demostrar que la perseverancia, la educación y el apoyo familiar pueden abrir las puertas de los más altos niveles académicos del país.