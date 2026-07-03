Deforestación impulsa ingreso de enjambres de abejas a zonas urbanas de Campeche

La deforestación y los cambios de uso de suelo son los principales factores que propician el ingreso de enjambres de abejas a la zona urbana, informó el director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Juan Martínez Hernández.

Expuso que el avistamiento de abejas se debe a la invasión de su hábitat natural, lo que reduce los espacios para elaborar panales y las zonas verdes donde obtener polen, obligándolas a desplazarse.

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En lo que va del año, la Secretaría de Salud (Ssa) federal ha confirmado la atención de 27 reportes de personas atacadas por enjambres, con 17 hombres y 10 mujeres afectados.

El pasado 1 de julio, un enjambre de abejas movilizó a cuerpos de emergencia y provocó el cierre de la calle 6 en Champotón, donde apicultores especializados del ejido San Pablo Pixtún retiraron el enjambre con cajas de captura.

El funcionario explicó que la presencia de abejas no debe interpretarse como amenaza, pues cumplen una función esencial en el equilibrio ambiental. Exhortó a la población a respetar las colmenas y fomentar una convivencia responsable.

Recordó que las abejas se desplazan en busca de alimento y nuevas colonias, proceso natural que no implica conducta agresiva. Sin embargo, advirtió que en fechas recientes se registraron incidentes fatales, por lo que recomendó mantener distancia, evitar acciones que las alteren y solicitar apoyo especializado.