Disputa por la custodia de una niña termina con una mujer apuñalada en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal Preventiva se registró la tarde de este jueves en la colonia Belisario Domínguez, luego del reporte de una mujer presuntamente lesionada con arma blanca durante un conflicto familiar relacionado con la custodia de una menor de edad.

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Los hechos ocurrieron al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Campeche, por la privada Yucatán, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras observar a una mujer con una herida en la zona del cuello.

En el lugar, la afectada, quien se identificó como Natividad, manifestó a las autoridades que momentos antes sostuvo una discusión con su expareja debido a la custodia de su hija de siete años de edad. Durante el altercado, aseguró haber sido agredida con un arma blanca por el masculino, resultando con una lesión a la altura de las cervicales.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a la mujer y, tras la valoración médica, determinaron que la lesión no comprometía su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, familiares de la expareja señalaron a los policías que no entregarían a la menor, argumentando que la madre presuntamente se encontraba en un estado inconveniente. Indicaron además que preferían que la situación fuera atendida por el Sistema DIF, con el fin de que la entrega de la niña se realizara mediante los procedimientos legales correspondientes y garantizando su bienestar.

Los agentes de la Policía Estatal Preventiva permanecieron en el sitio para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, al tratarse de un asunto de carácter familiar y no localizar al presunto agresor, únicamente exhortaron a la mujer lesionada a acudir ante la Fiscalía para presentar la denuncia formal e iniciar las investigaciones correspondientes.

Del presunto responsable de la agresión no se obtuvo información sobre su paradero, por lo que las autoridades concluyeron su intervención y se retiraron del lugar, mientras el caso quedó sujeto a las acciones legales que emprendan las partes involucradas.

JGH