¿Personalidad jurídica para las abejas mayas de Campeche? SCJN atrae histórico caso de Hopelchén

En una decisión sin precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer el caso de las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, para determinar si las abejas meliponas pueden ser reconocidas como sujetos de derechos.

Noticia Destacada Disputa por la custodia de una niña termina con una mujer apuñalada en Ciudad del Carmen

La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 224/2026 fue aprobada este jueves por mayoría de votos. Las comunidades mayas promovieron un juicio de amparo contra autoridades federales y locales por el uso de plaguicidas como el fipronil y neonicotinoides, que han provocado mortandad masiva de abejas.

Los representantes argumentan que las abejas meliponas forman parte del patrimonio biocultural milenario de los pueblos mayas, vinculado a su economía, alimentación, rituales y identidad cultural. De reconocerse su personalidad jurídica, se abriría la puerta a que las comunidades actúen como sus guardianes y exijan protección judicial directa.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero destacó que este caso permitirá a la Corte sentar un criterio sobre la relación ancestral entre las comunidades mayas y esta especie, integrándola dentro de la protección integral de los derechos de los pueblos indígenas.

En el mismo asunto, la SCJN también atraerá casos relacionados con Yucatán:

El Pleno aprobó revisar la personalidad jurídica de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, en el municipio de Homún, Yucatán, solicitada por el pueblo maya local (SEFA 223/2026 y amparos relacionados). En esta zona operan cientos de granjas porcícolas que, según los quejosos, amenazan la calidad del agua, la biodiversidad y los derechos al medio ambiente sano, la salud y la identidad cultural.

Uno de los casos emblemáticos es el amparo promovido desde 2018 por niñas, niños y adolescentes mayas contra la megagranja porcícola PAPO, cuya operación fue suspendida provisionalmente.

La atracción de estos expedientes permitirá al Pleno analizar en profundidad los derechos bioculturales, la protección de ecosistemas vulnerables y el rol de las comunidades indígenas como guardianes de la naturaleza.

JGH