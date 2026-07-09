Ataque armado en obra en construcción deja dos trabajadores heridos en Playa del Carmen

Dos trabajadores de una obra en construcción resultaron heridos por impactos de arma de fuego la tarde de este jueves, luego de que sujetos armados irrumpieran en el sitio donde laboraban y dispararan en su contra, en un hecho registrado al poniente de Playa del Carmen.

La agresión ocurrió en un complejo habitacional en desarrollo ubicado al final de la avenida Loros, descendiendo el puente de Palmas Turquesa. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al área de construcción y abrieron fuego directamente contra los trabajadores, para después escapar con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Tras las detonaciones, personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de paramédicos y elementos policiacos hacia la zona.

Al arribar, los cuerpos de emergencia localizaron a dos hombres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

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Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

El área fue asegurada mientras peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación. Asimismo, se recabaron testimonios de personas que presenciaron o escucharon las detonaciones con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables.

Hasta la publicación de esta nota, no se reportaban personas detenidas. De manera extraoficial, fuentes cercanas al caso señalaron que una de las líneas de investigación contempla una posible relación con actividades de narcomenudeo en la zona; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

El ataque generó una intensa movilización de unidades de emergencia y causó preocupación entre trabajadores y habitantes del sector, debido a que ocurrió durante la jornada laboral en una zona donde actualmente se desarrollan diversos proyectos habitacionales. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.