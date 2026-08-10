Movilización en Playa Norte por hallazgo de hombre sin vida

Una intensa movilización de autoridades y personal de la Fiscalía se registró este lunes en la zona de Playa Norte, luego de que se reportara a un hombre sin signos vitales al interior de un domicilio ubicado sobre la avenida de los Pinos.

De acuerdo con los primeros reportes, el aviso generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes arribaron al inmueble y, tras ingresar, confirmaron que en el interior se encontraba un masculino sin signos vitales.

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El área exterior del domicilio fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) ingresaron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, trasladándolo al anfiteatro para practicarle los estudios forenses que permitan establecer las causas y circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del deceso, por lo que será mediante las investigaciones y resultados de la necropsia como se determine qué ocurrió.

En el lugar permanecieron familiares del fallecido, quienes se mostraron consternados ante lo sucedido. Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para esclarecer el hecho.