Sobredensificación amenaza las dunas en “Playa Mamitas” de Playa del Carmen en Quintana Roo

El desarrollo inmobiliario denominado “Zonna”, que pretende construir siete torres de siete niveles a la par de la calle 28 y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Playa del Carmen, área conocida como “Playa Mamitas”, es de alto riesgo por la “sobredensificación” que afectará las dunas, dijo el activista Cristóbal Carreón.

Por su parte, la activista Guadalupe de la Rosa: es el único lugar con manglares que le queda Playa del Carmen, aunque sean pequeños “manchones” son importantes, aunado de que están conectados con los arrecifes.

Cabe mencionar que de acuerdo con el proyecto con clave de trámite 23QR2026TD016, el proyecto “ZONNA” pretende desarrollarse en el predio marcado como lote 08, Región 03, manzana 001 de Playa del Carmen, y posee una superficie de más de 21 mil metros cuadrados con clave catastral 801003000001008.

El gobierno municipal de Playa del Carmen de un plumazo cambio del uso de suelo de este predio el pasado 31 de marzo de 2025, donde uno de los regidores del ayuntamiento de Playa del Carmen exhibió a la presidenta municipal Estefanía Mercado de avalar la “sobredensificación” del predio sin consulta.

La activista ambiental Guadalupe de la Rosa, de la asociación civil “MOCE YAX-CUSTAL” comentó que hará llegar su opinión a la consulta pública del proyecto, del cual “no podemos permitir que sigan destruyendo con lo poco del manglar que le queda a Playa de Carmen”, refirió.

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Además, la “sobredensificación” pone en peligro las dunas costeras, hoy se aprecia una zona de playas maravillosas, pero al edificarse siete torres habrá repercusiones, luego vendría la erosión de los litorales y sería el acabose de las playas, agregó.

“Hasta hoy la zona conocida como Playa Mamitas ofrece amplias playas, pero al construir siete torres el sedimento que generarán las obras provocará un impacto negativo a los ecosistemas y alterará la biodiversidad ecológica”, comentó la activista Liliana Hernández.

Para el comerciante Julio Álvarez, los recursos naturales de Playa del Carmen el propio gobierno lo está destruyendo por falta de valores ambientales, falta de respeto a la naturaleza, las autoridades se convirtieron en recaudadores, no les interesa la seguridad de la población.

“El empresario del Club de Mamitas Beach con antelación rellenó con material pétreo una zona de manglar para su cajón de estacionamiento, y lo hicieron ante la complicidad de las autoridades”, agregó.

Por su parte, el activista José Urbina Bravo, miembro de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, dijo que poco a poco han exterminado con el manglar y esto ha impacto a los arrecifes debido a la conexión. “Cualquier desarrollo sobre la costa con sobredensificación impacta negativamente, aunque ya se está viviendo, las autoridades no quieren entender”, puntualizó.