Parque Costero de Champotón lleva cuatro meses en penumbras tras robo de cableado

Algunos ciudadanos solicitan la intervención de las autoridades del Ayuntamiento de Champotón para que rehabiliten el alumbrado público del parque Costero de la ciudad.

Noticia Destacada Falta de vigilancia provoca vandalismo y pintas en el parque Costero 500 de Champotón

De acuerdo con los datos recabados, los amantes de lo ajeno sustrajeron gran parte de la cablería eléctrica, perteneciente al alumbrado público de la zona.

Tras un recorrido por este lugar, se abordaron a algunos prestadores de servicios y transeúntes, quienes estimaron que este problema ya sumó más de cuatro meses.

El robo de los cables dejó en total penumbra esta representativa área pública. / Jorge May

Fabiola Méndez lamentó la situación, alegando que este problema sólo genera un ambiente de inseguridad para propios y extraños al no poder hacer uso de las instalaciones.

“La verdad es que todas las noches está muy oscuro y los visitantes vienen a comer y quieren cruzar hacia el parque y no van porque está oscuro y piensan que los van a asaltar por maleantes. Mejor se van”, concluyó.

JGH