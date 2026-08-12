Megaletras del puerto lucen oxidadas y sin mantenimiento

Ante la falta de mantenimiento, las letras del parador fotográfico o megaletras del puerto lucen oxidadas y requieren aplicación de pintura, mientras que en los alrededores del sitio hay abundante maleza, según comentaron algunos ciudadanos.

Tras un recorrido por este lugar, considerado como una zona con regular flujo de turistas, gente de paso y vendedores de artesanías, se abordaron a algunas personas, como Lucía del Carmen Aguilar, quien consideró necesaria la intervención de las autoridades competentes, para que esta infraestructura reciba atención, pues la pintura luce dañada.

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“Vemos que las letras están un poco oxidadas. Ya casi no tienen pintura y las figuras ya no se ven bien; el lugar requiere de mantenimiento”, externó la originaria de esta cabecera.

Mario López opinó que el parador fotográfico representa un espacio importante donde cientos de personas de paso hacen una pausa para tomarse fotos.

“Vemos que no ha recibido el mantenimiento que se requiere. Las letras están muy oxidadas y los alrededores algo descuidados por tanta maleza y basura”, destacó el ciudadano y señaló que, ante esta situación y la constante omisión del Ayuntamiento, es más difícil que la ciudad se convierta en un polo de desarrollo turístico, y por consiguiente no puede crecer económicamente, pues tampoco hay generación de empleos.

Algunos expendedores de artesanías de la zona consideraron que el lugar requiere atención emergente al tratarse de un sitio turístico que representa buena parte de la identidad de la ciudad, e incluso dijeron que ya tardaron en darle atención. “Lo que pasa es que con las lluvias la maleza crece más rápido”, externaron.