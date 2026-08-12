Muñoz Martínez defiende detenciones durante protesta del 8M en Campeche

La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, justificó que las detenciones realizadas durante la protesta del 8M fueron sustentadas, y aseguró que los elementos policiacos actuaron por flagrancia, respaldados por las imágenes captadas por las cámaras del C5.

Respecto al procedimiento en la detención de las manifestantes, una de ellas Yahari Brito, que actualmente está privada de su libertad en el penal de San Francisco Kobén, la funcionaria afirmó que “nunca se perdió la flagrancia” y que los agentes tenían identificados los hechos que derivaron en las aprehensiones.

Muñoz Martínez señaló que la protesta escaló hasta agresiones directas contra las policías, luego de que fueran derribadas las vallas de seguridad y algunas manifestantes presuntamente rociaran gasolina y prendieran fuego frente al filtro de seguridad.

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También afirmó que se cuenta con grabaciones del C5 que permiten documentar los hechos e identificar a personas que posteriormente se cambiaron de ropa y retiraron las bandas que cubrían sus rostros.

La secretaria rechazó que las detenciones hayan sido arbitrarias y sostuvo que el primer respondiente actuó conforme a protocolos establecidos, ante hechos que, aseguró, ocurrieron de manera directa y fueron registrados por las cámaras de seguridad.

Muñoz Martínez también defendió el procedimiento aplicado a una mujer embarazada, indicando que fue trasladada por separado en una unidad con policías mujeres, recibió atención médica y no se le colocaron esposas ni mecanismos de sujeción.

La funcionaria destacó que la condición de embarazo quedó asentada en el Informe Policial Homologado y en el Registro Nacional de Detenciones.

Además, describió el nivel de violencia registrado durante la protesta, al señalar que una bomba molotov fue lanzada contra un vehículo policial con elementos en su interior y que varias agentes resultaron con quemaduras en uniformes y pestañas.