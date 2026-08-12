Isla Arena amenaza con bloqueo por pesca furtiva

Cansados y hartos de los buzos, a quienes no se les pone un alto por las autoridades, pobladores de la comunidad de Isla Arena amenazan con tomar el puente principal de acceso como manera de presión hacia las autoridades, quienes no han frenado la pesca furtiva del pulpo maya. Señalaron que los buzos están arrasando con la especie, incluso con pulpos pequeños, dejando sin futuro a quienes viven de la pesca tradicional.

Los isleños, entre ellos Esteban Narváez y Hugo Cruz Narváez, mencionaron que los pescadores tradicionales se han cansado de los fuereños que han llegado para depredar la especie marina, por lo que aseguraron que este domingo podrían tomar el puente como medida de presión hasta que se expulse a los buzos que se encuentran en la comunidad.

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De acuerdo con los habitantes, la situación se ha vuelto cada vez más preocupante debido a la captura ilegal de pulpo, incluso de ejemplares pequeños, lo que representa una amenaza para la reproducción de la especie y para el futuro de las familias que dependen de la pesca.

Los pobladores manifestaron su inconformidad porque, pese a los llamados realizados, consideran que no se ha puesto un alto a quienes realizan estas actividades. Aseguraron que los pescadores tradicionales son los principales afectados, ya que dependen de una pesca responsable para obtener el sustento diario de sus familias.

Como medida de presión, los pobladores advirtieron que este domingo podrían tomar el puente de Isla Arena, principal vía de entrada y salida de la comunidad, en caso de que no exista una respuesta de las autoridades. Indicaron que su intención es exigir acciones concretas y que se revise la situación de los buzos; de lo contrario, aplicarán justicia por mano propia.

Para finalizar, los pescadores tradicionales pidieron que las autoridades escuchen sus reclamos antes de que el conflicto aumente y se afecte la movilidad de la comunidad. Los isleños insistieron en que buscan proteger el pulpo maya y garantizar que la actividad pesquera continúe siendo fuente de sustento para futuras generaciones, tanto en Isla Arena como en Tankuché.