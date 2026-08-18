Doble accidente en Ciudad del Carmen: Esperaban a sus aseguradoras y ocurre otro percance en la Manigua

Una aparatosa carambola entre dos vehículos particulares y una motocicleta se registró sobre la avenida Satélite, en su cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen, dejando cuantiosos daños materiales y complicaciones a la circulación.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi L200, color rojo, con placas CN 9905 B del estado de Campeche, presuntamente no guardó la debida distancia y terminó impactando por alcance la parte trasera de un automóvil Dodge Attitude, color rojo vino, con matrícula DHW 776 C del estado de Campeche.

Tras el primer impacto, ambas unidades quedaron con daños materiales y permanecieron obstruyendo parte del carril de circulación, lo que generó afectaciones al flujo vehicular en esta transitada zona.

Mientras los conductores permanecían en el sitio a la espera de la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras, una motocicleta de color dorado con naranja, con placa 98A8V9 del estado de Campeche, que circulaba por el sector, perdió el control y cayó sobre el pavimento, golpeando posteriormente la parte trasera de la camioneta Mitsubishi.

El segundo percance complicó todavía más la circulación, provocando que el tráfico avanzara con lentitud mientras los involucrados realizaban las diligencias correspondientes.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. El motociclista levantó su unidad, dialogó con el propietario de la camioneta y posteriormente se retiró del lugar.

Finalmente, los conductores de los dos vehículos involucrados inicialmente esperaron a sus aseguradoras para llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños. Posteriormente, las unidades fueron orilladas para liberar la vialidad y permitir nuevamente el paso de los automovilistas.

JGH