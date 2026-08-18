¿Qué hacer en Campeche el resto de vacaciones? 4 planes para disfrutar la última quincena de agosto

Las vacaciones de verano entraron en su recta final, pero todavía quedan varios días de agosto para salir de casa y disfrutar de algunos de los principales atractivos de Campeche. Desde un día de playa hasta recorridos por museos y el Centro Histórico, existen alternativas para aprovechar las últimas semanas antes del regreso a clases.

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Este martes 18 de agosto, las familias campechanas todavía pueden organizar actividades sin necesidad de realizar viajes largos, ya que en la capital y sus alrededores existen opciones culturales, recreativas y religiosas para despedir las vacaciones.

1. Pasar un día en Playa Bonita

Una de las alternativas para quienes buscan escapar del calor es Playa Bonita, ubicada en Lerma, aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad de Campeche.

Playa Bonita, ubicada en Lerma, es una excelente opción para escapar del calor y disfrutar del mar a pocos kilómetros de la capital.

El balneario permite pasar un día frente al mar y cuenta con espacios para descansar, palapas y áreas para practicar actividades como futbol y voleibol de playa.

Por su cercanía con la capital, también representa una alternativa para realizar un paseo de un solo día sin necesidad de trasladarse hacia otros municipios del Estado.

2. Recorrer los museos y fuertes de Campeche

La última parte de las vacaciones también puede aprovecharse para conocer la historia de la ciudad amurallada. Entre las alternativas se encuentra el Museo de Arquitectura Maya, ubicado en el Baluarte de la Soledad, en el Centro Histórico.

Los museos y fuertes permiten redescubrir la historia de Campeche.

Otra posibilidad es visitar el Museo de Arqueología Subacuática, localizado en el Fuerte de San José el Alto, donde se resguarda parte del patrimonio relacionado con la navegación y la historia marítima de la región.

La visita puede complementarse con un recorrido por las murallas, baluartes y calles del Centro Histórico de San Francisco de Campeche, especialmente durante la tarde, cuando disminuye la intensidad del calor.

3. Aprovechar las actividades culturales

Aunque buena parte de los cursos de verano concluyeron durante la primera mitad de agosto, todavía existen algunas actividades durante esta semana.

Las actividades culturales representan otra opción para niños y familias.

La cartelera del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche contempla un Taller de Ajedrez del 17 al 21 de agosto en la Biblioteca Pública Central “Lic. Francisco Sosa Escalante”, convirtiéndose en una alternativa para aprovechar los últimos días de descanso.

Antes de acudir a cualquier actividad cultural durante la segunda mitad del mes, es recomendable consultar la cartelera vigente, debido a que fechas y horarios pueden actualizarse.

4. Visitar San Román y conocer la tradición del Cristo Negro

Agosto también marca el comienzo de una de las temporadas de mayor tradición para los campechanos. Las celebraciones religiosas del Cristo Negro de San Román comenzaron el 15 de agosto y se extenderán hasta el 27 de septiembre.

Las celebraciones del Cristo Negro permiten visitar el tradicional barrio de San Román.

Esto permite aprovechar la última parte de las vacaciones para recorrer el tradicional barrio de San Román, visitar su iglesia y conocer más sobre la historia de una imagen cuya presencia en Campeche se remonta a 1565.

La visita puede complementarse con un paseo por el malecón durante la tarde o al atardecer, convirtiéndolo en un plan que combina historia, tradición y uno de los paisajes más representativos de la capital.

Todavía quedan días para disfrutar Campeche

Aunque agosto avanza y se acerca el regreso a clases, las últimas semanas de vacaciones todavía pueden aprovecharse sin salir de Campeche. Playa, museos, actividades culturales y los primeros días de las celebraciones de San Román ofrecen alternativas para diferentes edades y presupuestos.

La recomendación es verificar previamente horarios, costos y condiciones de acceso, principalmente en museos, balnearios y actividades programadas, ya que pueden presentar modificaciones durante los últimos días de la temporada vacacional.

JGH