Cinco hombres vinculados a proceso por delitos contra la salud en Campeche

Jorge “N”, Jonathan “N”, Eddie “N”, Alejandro “N” y Hazil “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y por la posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un Juez de Control calificó como legal su detención y determinó que los cinco permanezcan en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén. Para la investigación complementaria se estableció un plazo de 60 días.

La detención ocurrió durante la madrugada del 7 de agosto en Hecelchakán, luego de que elementos de la Policía Estatal atendieran un reporte anónimo sobre la presunta venta de drogas desde una camioneta estacionada en la colonia Conquista.

Noticia Destacada Oposición cuestiona estrategia anticorrupción en Campeche

Durante el operativo fueron asegurados 39 cartuchos, más de un kilogramo de Cannabis sativa L. y 25 gramos con 30 miligramos de cocaína. También se decomisaron dos mil pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y la camioneta en la que viajaban los imputados.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Campeche. Tras las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el caso ante un Juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso de los cinco imputados.

La FGR señaló que las personas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Durante los 60 días fijados para la investigación complementaria, el Ministerio Público Federal deberá reunir y presentar los elementos correspondientes para determinar las responsabilidades procedentes.