Pavimento mojado y falta de distancia provocan fuerte choque en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este martes sobre la avenida Satélite, en su cruce con la calle 13 de Mayo, en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad del Carmen, donde dos camionetas resultaron con daños materiales de consideración tras un choque por alcance.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Chevrolet, modelo antiguo, con placas de circulación NB 0532 C del estado de Michoacán, presuntamente no guardó la distancia adecuada y, debido a las condiciones de pavimento mojado, no logró frenar a tiempo.

La unidad terminó impactándose por la parte trasera contra una camioneta Chirey, color gris, con matrícula DHR 602 B del estado de Campeche, provocando un fuerte encontronazo que dejó daños materiales cuantiosos en ambas unidades.

Tras la colisión, los vehículos quedaron detenidos y obstruyeron uno de los carriles de circulación, generando afectaciones momentáneas al tránsito en este sector.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. La conductora de la camioneta afectada activó su seguro para realizar las gestiones correspondientes y buscar un acuerdo con el conductor señalado como presunto responsable, quien no contaba con póliza de seguro.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados, quedando pendiente que el responsable solventara el monto correspondiente por los medios acordados. Una vez realizadas las diligencias, los vehículos fueron orillados y la circulación quedó nuevamente liberada.

JGH