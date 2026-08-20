Campeche en alerta por lluvias y tormentas eléctricas

Al mantenerse las temperaturas calurosas en Campeche, se esperan más lluvias y tormentas eléctricas debido a los remanentes de la Onda Tropical 29 y a la formación de una vaguada.

La Península de Yucatán registrará un ambiente de altas temperaturas, acompañado de precipitaciones de moderadas a fuertes.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el potencial de lluvias y actividad eléctrica afectará a los tres estados de la región, con variaciones en su intensidad.

Noticia Destacada Refugios listos para 37 mil personas ante lluvias en Campeche

Para Campeche se esperan condiciones más severas, con tormentas fuertes dispersas que dejarán acumulados de lluvia de 25 a 50 milímetros en gran parte del territorio.

Las temperaturas más altas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega y Candelaria, donde el calor alcanzó los 37 grados como máxima y entre 22 y 23 como mínima.

En las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché, Carmen, Hopelchén y Calakmul, el termómetro marcó 36 grados centígrados como máxima y 22 como mínima.

Aunque se contempla una tregua temporal, con disminución en la intensidad y distribución de las lluvias hacia hoy y mañana, se prevé que la llegada de una nueva onda tropical incremente el potencial de precipitaciones durante el fin de semana en toda la región.

Para lo que resta de la semana se pronostica un ambiente muy caluroso durante el día, con alto contenido de humedad y lluvias dispersas miércoles, jueves y viernes. Se prevé nuevamente un incremento del potencial de lluvias para el sábado y el fin de semana en general.

El viento dominante será del Este y Sureste, de 10 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas en zonas costeras.

Para hoy se espera que las temperaturas oscilen entre los 38 grados centígrados como máxima y 23 como mínima.