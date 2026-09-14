Detienen a seis hombres por el ataque armado que dejó tres muertos en Valle Verde de Cancún

Seis personas fueron detenidas y son investigadas por su presunta relación con el ataque armado ocurrido el pasado 11 de agosto en la colonia irregular Valle Verde, donde tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas; en hechos que las autoridades presumen fue por narcomenudeo.

Este lunes se informó que entre los detenidos se encuentran Samuel “N”, alias “Caos”; Valdemar Arcángel “N”, “Tokio”; Víctor Alejandro “N”, “Guacho”; Brandon “N”, “Fresa”; Moisés Arturo “N”, “Puma”, y Alonso “N”, alias “Vampiro”.

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De acuerdo con las investigaciones, el triple homicidio estaría relacionado con la disputa por el control del narcomenudeo en esa zona de Cancún. La autoridad señaló que los seis sujetos presuntamente formarían parte de un grupo delictivo relacionado con actividades como homicidios, distribución de drogas y labores de vigilancia conocidas como “halconeo” para alertar sobre la presencia de autoridades.

Según las indagatorias, Alonso “N” habría sido el autor material de la agresión con arma de fuego, presuntamente en complicidad con Víctor Alejandro “N”, Moisés Arturo “N” y Valdemar Arcángel “N”. El ataque se registró en las inmediaciones de un minisúper de Valle Verde.

La detención de cinco de los señalados se realizó en flagrancia por parte de Policías de Investigación sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la Supermanzana 57. En tanto, Alonso “N” fue localizado y detenido en la calle 32 Poniente de la Supermanzana 9, donde presuntamente se encontraba en posesión de hierba seca.

Durante las acciones también fueron asegurados diversos teléfonos celulares y otros indicios que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

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La Fiscalía agregó que Samuel “N” también es investigado por su posible relación con la desaparición de una persona que se desempeñaba como trabajador de una plataforma digital de transporte.

En cuanto a la situación jurídica, un juez de control vinculó a proceso a Brandon “N” y Moisés Arturo “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de suministro de marihuana. Valdemar Arcángel “N”, Samuel “N” y Víctor Alejandro “N” también fueron vinculados por delitos contra la salud, relacionados con la posesión con fines de suministro.

Los seis quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso.