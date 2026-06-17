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Conductora no respeta alto y deja lesionado a motociclista en Campeche

Un adulto mayor resultó lesionado tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en el barrio de Santa Ana. Paramédicos le brindaron atención médica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de jun de 2026

1 min

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Motociclista adulto mayor termina herido tras accidente en el barrio de Santa Ana
Motociclista adulto mayor termina herido tras accidente en el barrio de Santa Ana / Dismar Herrera

Un adulto mayor resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el barrio de Santa Ana. El percance ocurrió cuando una conductora intentó ganarle el paso al motociclista, provocando la colisión.

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El hecho se registró en el cruce de la calle Paraguay y la avenida Lázaro Cárdenas, donde la guiadora, al no hacer su alto, impactó al motociclista, quien terminó con lesiones en una de las piernas. Por ello, fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar y le aplicaron un vendaje en la pierna izquierda.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

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JGH

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