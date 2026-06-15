Motociclista lesionado tras chocar en el cruce de Jalisco y Perú en Barrio de Santa Ana, Campeche

En el barrio de Santa Ana, un motociclista resultó con lesiones leves luego de verse involucrado en un hecho vial que movilizó a elementos de la Policía Estatal y a vecinos del sector, quienes acudieron para auxiliar al afectado mientras se controlaba la situación.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Jalisco y Perú, cuando el guiador de la motocicleta, al no realizar su alto obligatorio, fue impactado por una camioneta que circulaba con preferencia de paso. Derivado del golpe, el motociclista terminó sobre el pavimento con diversos golpes en el cuerpo.

Tras el accidente, el motociclista fue asistido en el lugar por elementos estatales y habitantes de la zona, quienes confirmaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

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JGH