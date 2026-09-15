Conductor presuntamente ignora un alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen

Daños materiales de varios miles de pesos y una mujer con lesiones leves fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este martes sobre la calle 38, en el cruce con la calle 45 Avanzado, en la colonia Tecolutla.

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De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un Nissan March blanco, con placas DJF-304-B de Campeche, circulaba con dirección hacia el parque de la colonia cuando, al llegar al cruzamiento, fue impactado por un automóvil BYD azul, con placas DJC-801-B, cuyo conductor presuntamente habría omitido el señalamiento de alto y cruzado sin las debidas precauciones.

El encontronazo provocó daños considerables en ambas unidades, además de dejar a una mujer con lesiones leves, quien fue atendida en el lugar.

Debido a la posición de los vehículos, varios carriles quedaron parcialmente bloqueados, generando congestionamiento vial en ambos sentidos.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar el deslinde de responsabilidades, mientras ajustadores de las compañías aseguradoras efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la reparación de los daños.

JGH