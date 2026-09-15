Malecón de Campeche alcanza 55% de avance en su rehabilitación

Un avance del 55 por ciento registra la obra de rehabilitación del malecón de la ciudad, informó Carlos Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) del Gobierno del Estado.

Al señalar que se está atendiendo una añeja demanda de la ciudadanía, explicó que los trabajos responden a cuestiones de seguridad para los cientos de personas que acuden a diario, muchos para ejercitarse y otros de paseo, así como a la necesidad de mejorar la imagen de la ciudad para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital campechana.

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“Se están atendiendo las zonas más dañadas, donde hay que entender que no podemos remodelar todo el malecón, por lo que se está atendiendo la ciclopista, la trotapista y, además, se están remozando y pintando las orillas y las bancas. Semana con semana vamos a buen ritmo en el avance de estos trabajos de rehabilitación”, manifestó.

Esto, al reconocer que, con los cerca de 12 millones de pesos que se invierten en esta obra, los recursos no serán sufi cientes para atender al cien por ciento esta área costera, en busca de dejarla en óptimas condiciones y con una mejor imagen.

Lo que se atenderá al cien por

ciento será la iluminación, con la sustitución de 450 bolardos con luminarias a lo largo de los cinco kilómetros que mide el malecón, desde el área de los restaurantes cocteleros, entre las avenidas Pedro Sainz de Baranda, Adolfo Ruiz Cortines y Justo Sierra.

“Vamos a cambiar todos los bolardos de luminarias a lo largo del malecón de la ciudad, lo que mejorará en mucho la imagen urbana, tanto de día como de noche, sobre todo cuando se ilumine esta importante área de la ciudad”, señaló Carlos Rodríguez.

Indicó también que se atenderán varios socavones que se han formado por hundimientos, debido a la erosión, humedad y salitre que causan este deterioro constante, por lo que se tiene que invertir en su reparación.

“También vamos a atender las áreas afectadas por socavones, para que el malecón sea una zona más segura para las personas que acuden a pasear, mientras otras secretarías nos apoyan con la plantación de palmeras, así como lo fue la instalación del barco ornamental, que mejoró la imagen del parador turístico”, añadió Carlos Rodríguez.

Por lo que, de continuar los avances de la obra las autoridades esperan que dichos trabajos concluyan antes de finalizar el año, al reconocer que las lluvias han retrasado un poco la rehabilitación del malecón de la ciudad.