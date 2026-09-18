Accidente con cuatro lesionados moviliza a rescatistas en Ciudad del Carmen; era un simulacro

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad, Protección Civil y grupos de emergencia se registró la tarde de este viernes en la zona ferial de Playa Norte, donde se llevó a cabo un simulacro de accidente vehicular de alto impacto, diseñado para evaluar la capacidad de respuesta y coordinación de las corporaciones participantes.

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En el ejercicio se simuló un aparatoso choque entre una camioneta de color blanco y un automóvil tipo sedán de color azul, en el que se planteó un escenario con cuatro personas lesionadas, daños materiales de consideración y el incendio de una de las unidades involucradas.

Ante la emergencia simulada, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y diversos grupos de atención y rescate desplegaron un operativo para controlar la situación, atender a los lesionados y realizar las maniobras de extracción.

Durante el ejercicio fue necesario utilizar equipo especializado de rescate, entre ellos herramientas de corte industrial conocidas como “la quijada de la vida”, con las cuales se realizaron maniobras para liberar a personas que se encontraban atrapadas al interior de los vehículos.

Como parte del protocolo establecido, los cuatro lesionados simulados fueron atendidos por los paramédicos y posteriormente trasladados en ambulancias, mientras que los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y asegurar el área.

En el simulacro participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos Tácticos, ACSES, Grupo Nova, ECRUMCI, Colegio de Paramédicos, CESAT, además de otros grupos de emergencia y rescate que se sumaron al ejercicio.

Al concluir las maniobras, el director de Protección Civil, Julio Villanueva Peña, y el director de la Dirección de Seguridad Pública, Nicomedes de los Santos Ramos, explicaron que se trató de un ejercicio con una característica particular: los cuerpos de emergencia y las corporaciones participantes no tenían conocimiento previo del simulacro.

De acuerdo con los funcionarios, esta dinámica tuvo como objetivo medir de manera más realista los tiempos de reacción, capacidad operativa, coordinación, estrategia y desempeño de cada uno de los grupos participantes ante una emergencia inesperada.

La actividad también forma parte de los preparativos ante el simulacro nacional de sismo que se realizará este sábado, por lo que se buscó poner a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de auxilio ante situaciones que puedan presentarse sin previo aviso.

Las autoridades señalaron que este tipo de ejercicios permiten detectar áreas de oportunidad y mejorar los protocolos de actuación, con la finalidad de que los grupos de emergencia puedan responder de manera más eficiente no solamente durante los simulacros, sino también ante accidentes, incendios, rescates y otras situaciones reales que diariamente pueden presentarse en Ciudad del Carmen y el estado de Campeche.

JGH