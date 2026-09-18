Vinculan a proceso a Francisco Javier “N” por feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue vinculado a proceso por una jueza de control en Morelos por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de origen español de 21 años.

Se dictó prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, por lo que enfrentará su proceso tras las rejas.

La jueza Alma Patricia Salas Ruíz fijó un lapso de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, programándose la próxima audiencia para el 18 de enero de 2027.

#FiscalíaMorelosInforma📄 VINCULAN A PROCESO A FRANCISCO JAVIER “N” ACUSADO DEL FEMINICIDIO DE CLAUDIA TACORONTE



•Está siendo investigado por privar de la vida a la mujer en la colonia Ampliación Emiliano Zapata



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El Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos acreditó causales del delito de feminicidio, tomando en cuenta indicios de lesiones infamantes y la exposición del cuerpo de la víctima en la vía pública.

¿Quién es Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte, alumna de la Universidad de Granada en España, realizaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Fue privada de la vida con un arma blanca el pasado 12 de septiembre en Cuautla, presuntamente durante un asalto en el que pretendían robarle su teléfono celular.