¿Lloverá este fin de semana en Campeche? Onda tropical traerá precipitaciones intensas

Campeche tendrá un fin de semana marcado por lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y temperaturas de hasta 40 grados, debido a la interacción de canales de baja presión, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de una nueva onda tropical.

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De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 19 de septiembre se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte y suroeste del estado.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora. A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Campeche.

Onda tropical reforzará las lluvias el domingo

Las condiciones podrían intensificarse durante el domingo 20 de septiembre, cuando una nueva onda tropical se aproxime a la península de Yucatán y refuerce la probabilidad de precipitaciones en el sureste del país.

El SMN pronostica para Campeche lluvias muy fuertes con acumulados puntuales intensos de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro. También se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados.

Las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, se recomienda evitar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y estructuras durante las tormentas eléctricas y consultar los avisos de las autoridades de Protección Civil.

JGH