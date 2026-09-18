Billetes G5, el nuevo fraude que se viraliza en redes sociales: ¿qué son y cómo aperan los delincuentes?

Ahora, las redes sociales son el medio donde se ofertan billetes G5, nombre con el que se identifican los billetes falsos, algo que se ha producido y utilizado desde hace décadas, solo ha cambiado la forma de conseguirlos

Esta nueva estafa ha logrado engañar a miles de usuarios a través de las redes sociales, en donde los estafadores ofertan estos billetes falsos, que prometen tener todas las características idénticas a los originales.

Mensajes como "Absolutamente igual que uno original, pasan en cualquier establecimiento" son los que se pueden encontrar en las redes sociales, que son los ganchos para atraer a las siguientes víctimas de fraude.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya emitió una alerta por esta estafa que ofrece billetes con todos los símbolos que tienen los originales, por un bajo precio y aceptados en cualquier lugar.

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¿Cómo logran el fraude por los billetes G5?

Por medio de redes sociales, se hacen ofertas muy difíciles de rechazar, con la promesas de que son idénticos a los reales y que se puede pagar con ellos en cualquier establecimiento sin que nadie lo note.

Los delincuentes cibernéticos piden un depósito para vender el paquete de billetes G5 y datos del comprador, en ocasiones no vuelven a contactar a la víctima y en otros caso sí se concreta la entrega.

Los billetes son totalmente falsos y si se paga con estos podrían terminar en prisión los compradores, ya que es un delito que alcanza una condena de 12 años.

¿Por qué las redes sociales son la herramienta de defraudadores?

Es un medio en el que tienen acceso a miles de posibles víctimas que son muy fácil de contactar, enganchar y estafar, reciben transferencias electrónicas y si lo desean en ningún momento tienen contacto directo con los defraudados.

¿Qué hacer y dónde denunciar si caes en el fraude de los billetes G5?

Jamás comprar billetes G5 y ningún tipo de divisas que se ofrezcan como idénticas a las originales, al final son falsas y al comprarlas o utilizarlas se está cometiendo un delito.

Las redes sociales no son el medio para adquirir billetes de ninguna denominación, desconfía de todas las ofertas que prometen tener billetes G5 o de cualquier tipo con símbolos idénticos a los originales.