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Campeche: Trabajador resulta lesionado tras caer de un cerro en Ampliación Polvorín

Un trabajador resultó lesionado tras presuntamente caer mientras descendía de un cerro en la zona de Ampliación Polvorín, donde recibió atención de paramédicos.

Por Redacción Por Esto!

18 de sept de 2026

1 min

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Campeche: trabajador resulta lesionado tras sufrir caída en Ampliación Polvorín
Campeche: trabajador resulta lesionado tras sufrir caída en Ampliación Polvorín

Un trabajador resultó lesionado luego de presuntamente sufrir una caída mientras descendía de un cerro, en el área de Ampliación Polvorín, por lo que fue auxiliado por paramédicos y posteriormente valorado para determinar si requería traslado a un hospital.

Las intervenciones forman parte de la estrategia nacional Ver por México.

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Los hechos ocurrieron en la calle Batallón con Niño Artillero, donde el joven habría estado bajando del cerro cuando sufrió el percance, quien tras ser auxiliado, presentaba una lesión en el brazo derecho, por lo que los paramédicos le colocaron un vendaje.

El joven también manifestó dolor en el área abdominal y presentaba molestias en una de las piernas, por lo que caminaba con dificultad.

Debido a que presuntamente labora para una empresa departamental y cuenta con seguro médico, sus familiares o responsables optaron por llevarlo a un servicio médico particular para continuar con su valoración.

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