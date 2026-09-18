Sheinbaum Pardo destaca apoyos, hospitales, trenes y vivienda durante informe en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes 18 de septiembre en Celaya un balance de los principales programas y proyectos federales desarrollados en Guanajuato durante los primeros dos años de su administración.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Guanajuato”, que forma parte de la gira estatal derivada de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria destacó que 1.8 millones de guanajuatenses reciben actualmente algún programa de Bienestar, con una inversión aproximada de 39 mil 212 millones de pesos.

Sheinbaum afirmó que los informes estatales tienen como objetivo presentar directamente a la población los resultados alcanzados y escuchar las necesidades de cada entidad.

¿Cuántos beneficiarios de programas sociales hay en Guanajuato?

La Presidenta informó que 660 mil 346 adultos mayores reciben la pensión universal en Guanajuato, mientras que 66 mil 185 personas con discapacidad cuentan con un apoyo económico federal.

También señaló que alrededor de 13 mil jóvenes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y 194 mil 363 estudiantes de preparatoria reciben la Beca Benito Juárez.

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En educación básica, añadió, 260 mil 987 estudiantes de secundaria reciben una beca y 362 mil 933 alumnos de primaria obtuvieron apoyos para útiles y uniformes escolares.

Sheinbaum también recordó la puesta en marcha de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

Sheinbaum anuncia hospitales, vivienda y nuevas escuelas

En materia de salud, la mandataria señaló que el Hospital General del IMSS en Guanajuato está prácticamente concluido y confirmó la construcción de un Hospital General Regional en Celaya. Añadió que también se encuentra en proyecto un nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Irapuato.

Otro de los datos destacados fue la construcción de 74 mil 200 viviendas mediante Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

En educación, Sheinbaum mencionó dos nuevas preparatorias, reconversiones de planteles y 14 nuevos bachilleratos Margarita Maza, además de 66 secundarias que ofrecerán educación media superior en el turno vespertino.

¿Qué obras federales avanzan en Guanajuato?

La Presidenta destacó la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro-León-Guadalajara, cuyo tramo hacia Irapuato contempla paso por Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar y Salamanca.

También mencionó el proyecto ferroviario que conectará la Ciudad de México con San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con estaciones en territorio guanajuatense.

Sheinbaum agregó que su gobierno trabaja en 19 caminos artesanales, la tecnificación del Distrito de Riego del Alto Río Lerma y un proyecto para garantizar el abasto de agua a León, cuya solución se definirá en coordinación con el gobierno estatal.

En seguridad, sostuvo que los homicidios han disminuido en Guanajuato y reiteró que la Federación mantendrá la coordinación con la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. La mandataria señaló que aún existen retos, pero afirmó que el trabajo conjunto continuará sin importar las diferencias partidistas.

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